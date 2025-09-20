Оскар Пиастри отказа да приеме, че е загубил шансове за победа в Гран При на Азербайджан, Хамилтън е разочарован от 12-о място в квалификацията

Лидерът в класирането при пилотите във Формула 1 Оскар Пиастри отказа да приеме, че е загубил шансове за победа в Гран При на Азербайджан, след като катастрофа в квалификациите и ще бъде едва девети на стартовата решетка.

Това не би било прецедент, тъй като вече отказалият се от спорта негов сънародник на Пиастри, австралиецът Даниел Рикардо, спечели в Баку с "Ред Бул" през 2017-а, след като също се удари в стената в квалификациите и потегли от 10-о място.

"Мисля, че победата е нещо доста амбициозно, но нека изчакаме и да видим. Определено можем да постигнем напредък. Колата беше бърза този уикенд и се надявам, че можем да използваме това", каза 24-годишният пилот пред телевизия "Скай Спортс".

Пиастри, победител в седем от 16 състезания досега, има 31 точки преднина пред съотборника си Ландо Норис.

"Просто спрях малко късно. Това обикновено се случва, когато блокираш спирачката. Разбира се, разочароващо е, тъй като имах чувството, че колата е в добро състояние, но краят беше разочароващ. Мисля, че просто се опитах да засиля прекалено много и си платих цената", добави той, цитиран от Ройтерс.

Британецът Люис Хамилтън пък призна, че е бил шокиран да се класира едва 12-и в квалификацията, след като е вярвал, че "се стреми към полпозишън".

Седемкратният световен шампион беше най-бърз на тренировката в петък и изглеждаше, че "Ферари" ще се бори за полпозишън в Баку. Но всичко се обърка за Скудерията, след като Хамилтън не успя да намери темпото във втората фаза на квалификацията и отпадна.

"Честно казано, мислех, че днес ще се боря за полпозишън, така че е малко шокиращо", каза Хамилтън пред "Скай Спортс".

"Ще го приема спокойно и ще продължа да опитвам. Има много позитиви от този уикенд. Вчера колата беше добре, днес имаше посока, в която в крайна сметка поехме, което на хартия изглеждаше като най-доброто място за нас", добави той.

Неприятностите на "Ферари" се увеличиха в началото на третата квалификация, когато Шарл Льоклер, който преследваше пети пореден полпозишън в Баку, се блъсна в предпазната стена и ще стартира едва десети.