Ива Кръстева
Люис Хамилтън заяви, че ще се извини на съотборника си във "Ферари" Шарл Льоклер след Гран При на Азербайджан
Люис Хамилтън, снимка: AP Photo/Anton Vaganov, Pool
Баку,  
21.09.2025 23:07
Люис Хамилтън заяви, че ще се извини на съотборника си във "Ферари" Шарл Льоклер, след като не успя да му даде път в Гран При на Азербайджан.

Седемкратният световен шампион във Формула 1 завърши осми, а Льоклер девети в състезанието в Баку. След като Льоклер позволи на Хамилтън да го изпревари с нови гуми, за да се опита да настигне колите напред, "Ферари" ги помоли да се разменят в последната обиколка, но в крайна сметка позициите останаха същите.

Хамилтън, който стартира 12-и, каза, че е разбрал сигнала късно, когато все още е бил фокусиран върху опита си да настигне Ландо Норис от "Макларън".

"По принцип аз увеличих скоростта на правата и всъщност спрях, но Льоклер не успя с около четири десети. Това беше просто моя грешна преценка. Ще се извиня на Шарл", заяви британецът, цитиран от агенция Ройтерс.

Шефът на отбора Фред Васьор каза, че Хамилтън изглежда е преценил погрешно позицията на стартовата/финалната права, а Льоклер е показал, че не е прекалено притеснен.

"Честно казано, за осмо или девето място това няма да е голяма тема за разговор. Нямам нищо против. Това са неща, за които сме се съгласили помежду си, и са в общите правила за това как искаме да работим, когато има размяна, това не се случи, окей. Не е като да щях да съм много по-щастлив, ако бях осмо място", каза Льоклер. 

