Люис Хамилтън заяви, че ще се извини на съотборника си във "Ферари" Шарл Льоклер след Гран При на Азербайджан

site.btaЛюис Хамилтън заяви, че ще се извини на съотборника си във "Ферари" Шарл Льоклер след Гран При на Азербайджан
Люис Хамилтън заяви, че ще се извини на съотборника си във "Ферари" Шарл Льоклер, след като не успя да му даде път в Гран При на Азербайджан.
Седемкратният световен шампион във Формула 1 завърши осми, а Льоклер девети в състезанието в Баку. След като Льоклер позволи на Хамилтън да го изпревари с нови гуми, за да се опита да настигне колите напред, "Ферари" ги помоли да се разменят в последната обиколка, но в крайна сметка позициите останаха същите.
Хамилтън, който стартира 12-и, каза, че е разбрал сигнала късно, когато все още е бил фокусиран върху опита си да настигне Ландо Норис от "Макларън".
"По принцип аз увеличих скоростта на правата и всъщност спрях, но Льоклер не успя с около четири десети. Това беше просто моя грешна преценка. Ще се извиня на Шарл", заяви британецът, цитиран от агенция Ройтерс.
Шефът на отбора Фред Васьор каза, че Хамилтън изглежда е преценил погрешно позицията на стартовата/финалната права, а Льоклер е показал, че не е прекалено притеснен.
"Честно казано, за осмо или девето място това няма да е голяма тема за разговор. Нямам нищо против. Това са неща, за които сме се съгласили помежду си, и са в общите правила за това как искаме да работим, когато има размяна, това не се случи, окей. Не е като да щях да съм много по-щастлив, ако бях осмо място", каза Льоклер.
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина