Ландо Норис спечели последната тренировка преди квалификацията за Гран при на Азербайджан

Мирослав Димитров
AP Photo/Darko Bandic
Баку,  
20.09.2025 13:17
 (БТА)

Ландо Норис беше най-бърз в последната тренировка за Гран При на Азербайджан, старт от световния шампионат във Формула 1.

Пилотът на Макларън постигна време от 1 минута 41,223 секунди, за да победи шампиона на Ред Бул Макс Ферстапен с 0,222 секунди. Съотборникът на Норис и лидер в шампионата Оскар Пиастри е трети с 0,254 секунди.

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари завърши четвърти, докато съотборникът му Шарл Льоклер беше едва 10-ти.

Пиастри води в шампионата с 31 точки пред Норис.

Квалификацията за неделното състезание е по-късно в събота.

/МД/

Към 14:02 на 20.09.2025 Новините от днес

