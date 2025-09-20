Ландо Норис спечели последната тренировка преди квалификацията за Гран при на Азербайджан

Ландо Норис беше най-бърз в последната тренировка за Гран При на Азербайджан, старт от световния шампионат във Формула 1.

Пилотът на Макларън постигна време от 1 минута 41,223 секунди, за да победи шампиона на Ред Бул Макс Ферстапен с 0,222 секунди. Съотборникът на Норис и лидер в шампионата Оскар Пиастри е трети с 0,254 секунди.

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари завърши четвърти, докато съотборникът му Шарл Льоклер беше едва 10-ти.

Пиастри води в шампионата с 31 точки пред Норис.

Квалификацията за неделното състезание е по-късно в събота.