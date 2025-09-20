Естебан Окон от "Хаас" ще стартира последен в утрешното състезание за Гран При на Баку във Формула 1

Френският пилот Естебан Окон от тима на "Хаас" беше дисквалифициран от квалификациите за място за Гран При на Азербайджан, след като задното крило на колата му не премина техническа проверка, съобщава Ройтерс.

Французинът се класира 18-и в решетката за неделното състезание в Баку, но сега ще стартира последен.

Техническият делегат на ФИА съобщи, че тестът за отклонение на задното крило на Окон е надвишил разрешения лимит.

Стюардите заявиха, че "Хаас" са обяснили несъответствието като проблем със сглобяването на конкретната част.

"Хаас" е девети в класирането на 10 отбора и е на 11 точки зад най-близкия си съперник "Заубер".