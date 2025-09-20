Подробно търсене

Естебан Окон от "Хаас" ще стартира последен в утрешното състезание за Гран При на Баку във Формула 1

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Darko Bandic
Баку,  
20.09.2025 20:24
 (БТА)

Френският пилот Естебан Окон от тима на "Хаас" беше дисквалифициран от квалификациите за място за Гран При на Азербайджан, след като задното крило на колата му не премина техническа проверка, съобщава Ройтерс.

Французинът се класира 18-и в решетката за неделното състезание в Баку, но сега ще стартира последен.

Техническият делегат на ФИА съобщи, че тестът за отклонение на задното крило на Окон е надвишил разрешения лимит.

Стюардите заявиха, че "Хаас" са обяснили несъответствието като проблем със сглобяването на конкретната част.

"Хаас" е девети в класирането на 10 отбора и е на 11 точки зад най-близкия си съперник "Заубер".

