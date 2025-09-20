Гран При на Азербайджан ще остане в календара на Формула 1 до 2030 година

Гран При на Азербайджан ще остане в календара до 2030 година, съобщи Формула 1 в изявление в събота преди тазгодишното състезание в Баку.

Шесткилометрова улична писта преминава през стария град, като частта около крепостта е домакин на един от най-тесните завои в календара на Формула 1.

Баку дебютира в календара през 2016-а като Голямата награда на Европа, преди да стане състезание за Голямата награда на Азербайджан година по-късно, съобщава ДПА.

Гран При на Азербайджан се превърна в едно от най-оспорваните състезания за сезона, със седем различни победители в осем издания. Мексиканецът Серхио Перес е единственият пилот, който е печелил два пъти в Баку.

"Този град има невероятна енергия и от първото Гран При тук през 2016 година Формула 1 получава топло и ентусиазирано посрещане от народа на Азербайджан", каза президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

"Пистата е уникална, с технически участъци и дълги прави, които преминават през зашеметяващата брегова линия и историческия стар град, осигурявайки наситено със събития и забавно състезание всяка година", добави той.