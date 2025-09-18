Оскар Пиастри заяви, че в "Макларън" са обсъдили подхода си към състезанията след събитията на пистата "Монца"

Оскар Пиастри заяви, че в "Макларън" са обсъдили подхода си към състезанията, след като той трябваше да отстъпи по-предната си позиция за сметка на Ландо Норис, а лидерът в шампионата очаква същото решение да бъде взето отново.

Бавен питстоп за Норис преди две седмици на пистата "Монца" го смъкна от второ на трето място зад съотборника му Пиастри, преди "Макларън" да каже на пилотите да си разменят местата. Норис, който намали изоставането си от Пиастри в класирането до 31 точки в резултат на това, позволи на Пиастри да влезе в бокса по-рано от него.

Австралиецът каза, че е приел решението поради специфичните обстоятелства и е подкрепил отбора да продължи да защитава най-добрите интереси и на двамата претенденти за титлата.

"Естествено, имаше разговори, проведохме дискусии с отбора. Изяснихме много неща, знаем как ще се състезаваме оттук нататък", каза Пиастри преди Гран При на Азербайджан този уикенд.

"Не мога да се впускам във всеки сценарий. От "Монца" насам имаше и друг фактор, освен бавния питстоп, а именно редът, в който влизахме в бокса. Това беше фактор, който допринесе за размяната ни. Не можеш да планираш всеки сценарий, който ще се случи. Уважавам решенията на отбора и вярвам, че ще вземат правилните. Мисля, че при абсолютно същия сценарий бих очаквал да бъде същото. Вероятността да има един и същ сценарий е практически невъзможна. Всеки сценарий изглежда различно", коментира още пилотът, цитиран от ДПА.

Когато първоначално беше помолен да позволи на Норис да мине пред него, Пиастри каза по отборното радио: "Казахме, че бавният питстоп е част от състезанието, така че не разбирам какво се е променило тук".

"Поддържам този коментар и това е решение, което взехме, че бавният питстоп е част от състезанието. В колата по това време контекстът за това какво друго се е случило не беше налице", допълни той.

Шефът на отбора на "Мерцедес" Тото Волф, който ръководеше ожесточената битка за титлата между съотборниците Люис Хамилтън и Нико Розберг, предупреди Макларън, че са създали прецедент, който ще бъде трудно да се отмени.

Норис беше освиркан на подиума в "Монца" от малка част от феновете, а Пиастри приема критиките към решението на "Макларън" да манипулира резултата.

"Решението, което взехме като отбор, няма правилен отговор. Изненадан ли съм? Не съвсем. Това е важен момент от състезанието и чувствам, че много фенове бързо се нахвърлят върху неща, които са спорни. Мисля, че имаме достатъчно свобода да контролираме собствената си съдба в шампионата", каза той.

"Макларън" може да спечели шампионата при конструкторите рекордните седем състезания преди края на сезона още този уикенд. Настоящите шампиони водят пред "Ферари" с цели 337 точки.

"Миналият сезон всичко се реши в последното състезание, а тази година колата е по-добра, отборът се представя много добре. Много повече усещане за успехи има тази година, което е невероятна позиция", завърши пилотът.