Треньорът на Лацио Маурицио Сари заяви, че насроченото в обедната жега римско дерби поради опасения от насилие е "загуба за футбола"

Насроченото за обяд в неделя римското дерби, за да се избегне насилие от страна на феновете, е "загуба за футбола", заяви старши треньорът на Лацио Маурицио Сари.

Дербито утре ще започне в 12:30 часа местно време, след като 24 полицаи бяха ранени при сблъсъци през април.

Очаква се температурата в Рим на "Стадио Олимпико" по време на мача да бъде над 30 градуса, пише АП.

"Това е загуба за футбола, защото в този час и тази жега ще повлияе на темпото на мача. Това е лошо и за властите, защото означава, че те не биха могли да гарантират обществения ред по различно време", каза Сари на пресконференция.

Римското дерби се превърна в своеобразен сблъсък на "ултра" фенски групи през последните сезони и в неделя се очакват привърженици от цяла Европа. Този двубой е съпроводен от насилие от години и хиляди полицаи ще се опитат да поддържат обществения ред на стадиона и около него.

През 2004 година мачът беше прекратен поради фалшив слух, че полицията е убила момче пред стадиона. През януари кола се запали пред стадиона преди първото дерби от миналия сезон.

"Жегата ще бъде еднаква както за нас, така и за Рома и все пак ще трябва да дадем всичко от себе си. Ако има мач, за който си струва да се умре на терена, това е дербито на Рим", каза Сари.

Той пое отново Лацио този сезон, след като беше треньор на клуба от 2021 до 2024 година. В първия си период Треньорът изведе "орлите" до четири победи в шест дербита, едно равенство и една загуба.

"Спомням си само този, който загубихме", каза Сари, визирайки победата на Рома с 3:0 през март 2022 година.

"Дълбоката тъга, която изпитвахме в дните след срещата, беше тежък товар за носене. Това се опитах да обясня на играчите тази седмица. Те трябва да дадат всичко от себе си, защото това е мач, който се играе за феновете и не можем да си позволим да ги разочароваме", добави той.

Лацио загуби два от трите си мача в Серия А от началото на кампанията, а Сари напусна стадиона веднага след поражението от Сасуоло миналия уикенд. Рома е отбелязала само два гола в три мача, откакто Джан Пиеро Гасперини замени Клаудио Раниери. Дербито ще отбележи 22-ата среща между Сари и Гасперини.

"Маурицио и аз сме един срещу друг от 2003 година в Серия Ц. Заслужихме си го това римско дерби, каза Гасперини, който за последно беше треньор в дерби, когато беше начело на Дженоа през 2016-а.