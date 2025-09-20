Виртуозът на цигулката Светлин Русев изнесе двоен концерт в София

site.btaВиртуозът на цигулката Светлин Русев изнесе двоен концерт в София
Виртуозът на цигулката Светлин Русев изнесе двоен концерт под мотото "На границата на невъзможното" в столичния Централен военен клуб тази вечер.
В програма, която продължи общо над три часа, той представи две върхови произведения на цигулковото изкуство - шестте сонати за соло цигулка на Йожен Изаи в първата част от концерта, а след 90-минутен антракт и 24-те каприза на Николо Паганини във втората.
С изпълненията си Маестро Русев възхити публиката и изправи на крака зрителите в препълнената зала, които с бурните си аплодисменти го викаха четири пъти на бис.
Сред гостите на концерта беше и кметът на София Васил Терзиев.
Събитието беше организирано от новия директор на ОКИ "Средец" Минко Ламбов.
Следващата изява на Светлин Русев, който от есента на миналата година свири с цигулката Страдивариус "Барон Витгенщайн" от 1716 година, предоставена му от българската държава, ще бъде солов концерт в австрийската столица Виена на 24 септември.
/ДВ/
