Душан Косич: Забравяме този мач

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич заяви, че има такива дни и не трябва да се правят трагедии след поражението с 0:4 от ЦСКА 1948.

"Днес играхме срещу традицията. Тук винаги имаме проблеми. През първото полувреме имахме някои ситуации, но през второто полувреме не бях дисциплинирани, а те знаят как да наказват подобни грешки.

Опитахме най-доброто, на което сме способни. Първият гол падна в края на първото полувреме и стана доста трудно. Трябваше да се отворим и имахме проблеми, когато трябваше да атакуваме. Забравяме този мач, не искахме такова второ полувреме, но вече мислим за мача с Левски

Трябва да си вземем поуките. Искахме да победим тежък опонент, но в такива мачове трябва да си перфектен, за да го спечелиш. Ще следваме нашата си игра. Ясно е, че има разочарование в нас, но се надявам със здрави тренировки да компенсираме това, както и със завръщането на някои от контузените", заяви наставникът на Локомотив.