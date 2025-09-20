ЦСКА 1948 излезе на втора позиция в Първа лига след убедителен успех над Локомотив Пловдив

Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига: Добруджа - Локомотив София - 2:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Спас Делев 53, 1:1 Лукас Кардосо 63 дузпа, 2:1 Лукас Кардосо 80, 2:2 Ангел Лясков 86 червен картон: Ерол Дост (Локомотив София, 72-ата минута)



ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив - 4:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Марто Бойчев 43, 2:0 Атанас Илиев 51, 3:0 Мамаду Диало 67, 4:0 Мамаду Диало 70



в неделя: Септември София - Ботев Пловдив Славия - Берое Стара Загора в понеделник: Арда Кърджали - Черно море Варна Ботев Враца - ЦСКА от петък: Левски - Лудогорец - 0:0 Монтана - Спартак Варна - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Дамян Йорданов 32, 1:1 Борис Димитров 50, 1:2 Мартин Михайлов 58 автогол временно класиране: 1. Левски 8 6 2 0 15:4 20 точки

2. ЦСКА 1948 9 6 1 2 16:8 19

3. Лудогорец 8 5 3 0 14:3 18

4. Локомотив Пловдив 8 4 4 1 9:9 16 5. Черно море 8 4 3 1 13:5 15 6. Локомотив София 9 2 5 2 9:7 11 7. Монтана 9 3 2 4 7:13 11 8. Спартак Варна 9 2 4 3 10:10 10 9. Ботев Враца 8 2 4 2 6:6 10 10. Арда Кърджали 8 2 3 3 9:9 9 11. Берое 7 2 3 2 9:11 9 12. ЦСКА 8 1 4 3 7:8 7 13. Добруджа 9 2 1 6 8:14 7 14. Септември София 8 2 0 6 8:18 6 15. Славия 8 1 2 5 9:16 5 16. Ботев Пловдив 7 1 1 5 5:13 4