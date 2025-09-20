РБ Лайпциг постигна убедителен успех над Кьолн в среща от Бундеслигата

РБ Лайпциг победи Кьолн с 3:1 в среща от четвъртия кръг на футболното първенство на Германия.

Домакините стигнаха до успеха след голове на Асан Уедраого, Ромуло и Давид Раум, а за Кьолн се разписа Ян Тилман.

РБ Лайпциг събра 9 точки и се изкачи на второ място във временното класиране, а Кьолн е на четвърта позиция със 7.

Последните три мача от кръга са в неделя.

Първенство на Германия по футбол, срещи от четвъртия кръг: Аугсбург - Майнц 1:4 Хамбургер - Хайденхайм 2:1 Хофенхайм - Байерн Мюнхен 1:4 Вердер Бремен - Фрайбург 0:3 РБ Лайпциг - Кьолн 3:1 в неделя: Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах Борусия Дортмунд - Волфсбург от петък: Щутгарт - Санкт Паули 2:0 В класирането начело е Байерн Мюнхен с 12 точки, следван от РБ Лайпциг

с 9, Борусия Дортмунд, Кьолн и Санкт Паули с по 7 и други.