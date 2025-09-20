Подробно търсене

Ива Кръстева
РБ Лайпциг постигна убедителен успех над Кьолн в среща от Бундеслигата
снимка: Jan Woitas/dpa via AP
Берлин,  
20.09.2025 21:56
 (БТА)

РБ Лайпциг победи Кьолн с 3:1 в среща от четвъртия кръг на футболното първенство на Германия.

Домакините стигнаха до успеха след голове на Асан Уедраого, Ромуло и Давид Раум, а за Кьолн се разписа Ян Тилман.

РБ Лайпциг събра 9 точки и се изкачи на второ място във временното класиране, а Кьолн е на четвърта позиция със 7.

Последните три мача от кръга са в неделя.

Първенство на Германия по футбол, срещи от четвъртия кръг:
Аугсбург - Майнц            1:4
Хамбургер - Хайденхайм      2:1
Хофенхайм - Байерн Мюнхен   1:4
Вердер Бремен - Фрайбург    0:3
РБ Лайпциг - Кьолн          3:1

в неделя:
Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин
Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах
Борусия Дортмунд - Волфсбург

от петък:
Щутгарт - Санкт Паули       2:0

В класирането начело е Байерн Мюнхен с 12 точки, следван от РБ Лайпциг 
с 9, Борусия Дортмунд, Кьолн и Санкт Паули с по 7 и други.

/ИК/

