Книга, взета от библиотека в САЩ, е върната с над 80 години закъснение

Книга, взета от обществена библиотека в американския град Сан Антонио, е върната почти 82 години по-късно, предаде Асошиейтед прес. Към нея е приложено писмо, в което се посочва, че "баба вече няма да може да плати".



Книгата е озаглавена "Вашето дете, неговото семейство и приятели" от брачния и семеен консултант Франсис Брус Стрейн. Тя е взета от библиотеката през юли 1943 г. и върната през през юни тази година от човек от щата Орегон, съобщиха библиотеката в прессъобщение.

"След неотдавнашната смърт на баща ми, наследих няколко кутии с книги, които ми остави", пише той в писмо, публикувано от библиотеката в Инстаграм и подписано с инициалите П.A.A.Г.

Книгата е наръчник за родители, който им помага във взаимоотношенията с децата. Тя е била взета назаем, когато бащата на този човек е бил на 11 години.

"Книгата вероятно е била взета от баба ми - Мария дел Сокоро Алдрете Флорес (Кортес)", обяснява той. "През същата година тя се премества в столицата на Мексико, за да работи в американското посолство. Вероятно е взела книгата със себе си и около 82 години по-късно се озова при мен".



Рецензии за изданието са публикувани в различни вестници по онова време. "Синсинати Енкуайър" я представя през юни 1943 г. като "пълно ръководство за личните отношения на детето с неговото семейство и външния свят". Месец по-късно в. "Ню Йорк таймс" отбелязва, че авторката Стрейн е психолог и майка на две деца, "известна най-вече с мъдрото, чувствително, но несентиментално представяне на сексуалното образование", отбелязва Асошиейтед прес.

Човекът, който върна книгата, пише в писмото: "Надявам се да няма такса за закъснението, защото баба вече няма да може да я плати".

Библиотеката информира в прессъобщение, че през 2021 г. е премахнала глобите. Вътрешната корица на книгата е подпечатана с предупреждение, че наказанието за закъсняло връщане е три американски цента на ден. Без да се отчита инфлацията, глобата би възлязла на близо 900 щатски долара, отбелязва Асошиейтед прес.

Три цента от юли 1943 г. се равняват на 56 цента днес, показва инфлационният калкулатор в САЩ. Това би означавало над 16 000 щатски долара, изчислява Асошиейтед прес.



От библиотеката в Сан Антонио казват, че книгата е в "добро състояние". Ще бъде показана публично през този месец, след което ще бъде дарена на "Приятели на обществената библиотека в Сан Антонио" и продадена, като средствата ще отидат за институцията.

Осем десетилетия закъснение за връщане на книга, взета от библиотека, може да изглеждат като дълго просрочване, но това далеч не е рекорд. Според Книгата на Гинес най-дълго е задържана библиотечна книга, взета във Великобритания през 1668 г. и върната през 1956 г., което е около 288 години. И за нея не е наложена глоба, отбелязва Асошиейтед прес.