Днес Троянският манастир „Успение Богородично“ отбелязва своя храмов празник. Очаква се на тържествените служби в манастира и литията с чудотворната икона „Св. Богородица Троеручица“ да се стекат вярващи от цялата страна. Службите ще бъдат водени от новия игумен на манастира Драговитийски епископ Василий.

Според официалното съобщение, публикувано на страницата на манастирското братство, богослуженията започват в 7:00 часа с празнична полунощница с чина на Игуменската лития и продължават с празнична утреня в 8:00 часа и архиерейска света литургия в 9:00 часа.

Литията, по време на която иконата на „Света Богородица Троеручица“ ще бъде пренесена от манастира до местността „Могилата“, където се смята, че е извършила първото си чудо, е в 11:00 часа.

Както иконата „Св. Богородица Одигитрия“ в Рилския манастир, така и „Св. Богородица Троеручица“ Троянска произхожда от Света Гора. Вярващият народ от близо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния летопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона, посочва официалният сайт на Троянския манастир.

Според легендата историята на манастира започва около 1600 г., когато оттук минал монах от Атонската Света гора, носещ иконата на Пресвета Богородица към Влашко. Той чул за благочестив пустинник, живеещ наблизо и решил да прекара известно време с него. В последствие, всеки път, когато искал да продължи пътя си към Влашко, нещо го спирало. Той приел това като знак, че иконата трябва да остане на това място и, продължавайки пътя си, я оставил на отшелника.

Троянският отшелник скоро привлякъл още неколцина братя, които построили за чудотворната Богородична икона малка дървена църквица и започнали да служат в нея. Броят на поклонниците и заселниците нараствал, за тях построили килии и странноприемница. Така възникнал Троянският манастир. Сегашният си вид манастирът придобива в началото на 19 век.

По повод празника Успение Богородично от 19:00 часа в разположеното в близост до манастира Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак, се организира концерт на хор „Ваня Монева“.

От 14 до 17 август в Орешак се провежда и Традиционен панаир на занаятите с участието на стотици занаятчии и търговци от цялата страна.