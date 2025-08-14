Подробно търсене

Гостуването на Арупа Гаятри Панда в Бургас е с нова локация

София,  
14.08.2025 10:04
Гостуването на Арупа Гаятри Панда и нейната трупа в Бургас е с нова локация – сцена „Охлюва" в Приморския парк. Датата остава същата – 16 август, информират организаторите.

Както  писа БТА, индийски класически танци ще бъдат представени в четири български града. Изпълнителите вече гостуваха в Кюстендил, тази вечер е гастролът в София, а на 17 август – във Варна.

Арупа Гаятри Панда е призната за една от най-добрите танцьорки на одиси от своето поколение. Преминала е обучение в танцовата академия на Ориса (ODA), а днес преподава в катедрата по визуални и сценични изкуства в университета Шри Шри в Одиша. Представяла е танците одиси в САЩ, Канада, Белгия, Германия, Китай, Мавриций, Камбоджа, Виетнам, Мианмар, Кувейт, Катар, Бахрейн, Дубай.

