Индийски танцов ансамбъл представи стила одиси в Кюстендил

Поредица от представления на индийски класически танци започна тази вечер от Кюстендил. Спектакълът на сцена "Олга Борисова" на централния площад "Велбъжд" в Кюстендил бе организиран от посолството на Индия у нас в сътрудничество с индологическа фондация "Изток - Запад", както и с подкрепата на Община Кюстендил. Чрез представлението публиката имаше възможност да се докосне до изкуството на един от най-известните индийски танцови ансамбли, представящ стила одиси. Спектакълът откриха кметът на Кюстендил Огнян Атанасов и Сони Дахия - втори секретар към Посолството на Индия в България.

"Танцът Одиси е уникален заради своите лирични грациозни движения. Той произхожда от вид храмово изпълнение в поклонение на бог Джаганнатха. Това са храмови танци, като вид служба към божеството", разказа в интервю пред БТА Арупа Гаятри Панда, призната за една от най-добрите танцьорки на одиси от своето поколение.

Корените на това изкуство се състоят в древни санскритски трактати, разказаха индийските гости. Те посочиха, че одиси е една от осемте основни танцови традиционни форми в Индия, а формата му е възникнала в храмовете на Одиша, Източна Индия. Жените танцьорки, наречени махари, се молели на божеството на Одиша ‒ Господ Джаганатха ‒ чрез танца в храмовете. Самият бог Джаганнатха е форма на индуисткия бог Кришна, особено почитан в храма Пури в щата Одиша, известен като "Господар на Вселената".

"Този танц се отличава с лиричност, чувственост и акцент върху богоотдаденост и предаване", разказа още Арупа Гаятри Панда и посочи, че изпълнителите пресъздават митични истории за индуистки богове и духовни послания, като използват сложни движения на тялото, богати костюми, украшения и грим.

"Това са битките между демоните, боговете. Името на това изпълнение представя театралният аспект на танца, в който се разказва история от живота на бог Кришна. Той бива показан като палаво дете, което краде масло и го хапва с приятелите си, задига дрехите на пастирките, които се къпят на реката, но също така е представен като герой, който побеждава злия змей. Това е микс от истории, посветени на божеството", разказа Арупа Гаятри Панда.

"Чувството е на богоотдаденост, на любов към божеството. Освен това изпълнение, в спектакъла е включена и хореография, представяща ритмичния аспект на танца. Танцьорите, с техните звънчета на краката си, следват ритъма на перкусиите и изграждат свои собствени комбинации. В тези хореографии няма импровизации. Те са строго предадени от гуруто на ученика, които ги повтарят абсолютно безусловно всеки път", допълни Арупа Гаятри Панда.

"Ние се занимаваме с танцовото изкуство от над 20 години и то е в тялото ни, в процеса на самия танц се подготвяме за това преживяване. Помага ни и концентрацията йога, за да се настроим медитативно за представлението. Всеки ден практикуваме йога, медитация и танца", допълни Арупа Гаятри Панда, запитана как се подготвя физически и емоционално за изпълнението.

Едва тригодишна, тя е посветена в танца от гуру Пуспаранджан Мангарадж. Преминала през обучение в танцовата академия на Ориса при авторитетни учители, днес тя преподава в катедрата по визуални и сценични изкуства в Шри Шри Университет в Одиша, предавайки опита си на младите танцьори. Представяла е Одиси на престижни сцени в САЩ, Канада, Белгия, Германия, Китай, Мавриций, Банкок, Камбоджа, Виетнам, Мианмар, Кувейт, Катар, Бахрейн, Дубай. Ръководила е работилници в различни училища в щатите Раджастан и Утар Прадеш, поканена от SPIC MACAY (Общество за насърчаване на индийската класическа музика и култура сред младежта) през 2015 и 2016 г. Арупа Гаятри Панда е изпълнителка и на Падмавати – главната женска роля в телевизионния сериал "Шри Джаганнатх", излъчван по Taranga Odia channel.

"Танцът много помага в различни аспекти – танцът те прави щастлив, носи радост в живота ти, прави те по-здрав физически и развива концентрацията. При него във всеки един момент трябва да си в настоящето. Ако изгубиш концентрация, губиш музиката и не можеш да изградиш представлението. Затова танцът помага в много аспекти и на всяко ниво", разказа още Арупа Гаятри Панда, според която този танц прави изпълнителя му здрав, концентриран и щастлив.

"Това, което изпращаме като послание от сцената, е посланието за мир, за щастие. Предаваме го чрез танца, но се стремим и опитваме да съхраним културата и традициите си, да предадем на зрителите мира и радостта, които изпитваме, танцувайки", разказа още индийската танцьорка.

"Благодарна съм на община Кюстендил, че ни поканиха да бъдем гости с индийския танцов фестивал", каза пред БТА Сони Дахия - втори секретар към Посолството на Индия в България. "Кюстендил е много хубав град и красиво място за посещение. Благодарим за подкрепата, която получихме от ръководството на общината. Избрахме града за премиерата на представлението заради това, но и заради близостта му до София", разказа още Дахия. Тя напомни, че концертите в страната ще се състоят между 13 и 17 август пред публиката в Кюстендил, София, Бургас и Варна.

"Между България и Индия има много близки културни връзки и сътрудничество. С този танцов фестивал целим да засилим още повече да засилим културния обмен между двете страни", допълни Дахия. Тя изтъкна, че в продължение на три години в страната се представят индийски танцови групи, с различни видове традиционни индийски танци.

"Виждаме, че българите харесват индийските танци, индийската култура, така че да сме мотивирани да направим всичко възможно, за да донесем тази култура в България, за да може да стана още по-позната и близка на българите", каза вторият секретар към Посолството на Индия в България.

Групата танцьори от Индия пристигнаха специално за представленията у нас. Самите спектакли са спонсорирани от Индийския съвет за културни отношения (ICCR) - правителствена организация на Индия, посветена на популяризирането на културните отношения на Индия със света, чрез културен обмен и художествено сътрудничество. За насърчаване на културния обмен между двете страни съдейства и фондация "Изток–Запад", която работи и за насърчаване на контактите между Българи и Индия, и съдейства в организирането на различни събития като Деня на Йога, Деня на Аюрведа, провеждането на представления на индийски танци, филми.

Представленията, които са безплатни, ще има и утре - 14 август в София, а на 16 август в Бургас и на 17 август във Варна.