Изгряващата рапърка Доучи получи поредната си награда – „Жена на годината на „Билборд“

След наградата „Грами“ за най-добър рап албум и наградата GLAAD (Съюз на гейовете и лесбийките срещу клеветата) за изключителен изпълнител, изгряващата рапърка Доучи беше обявена и за „Жена на годината на „Билборд“ на церемония на 29 март в Ингълуд, Калифорния. Три години по-рано тя спечели наградата „Изгряваща звезда“ на изданието.

„Не мога да повярвам, че само преди две години стоях на тази сцена тук и приех наградата „Изгряваща звезда“. Толкова усилия положих, буквално скъсах обувките си от танцуване и трябваше да скачам до микрофона“, каза тя. „И ето ме тук. Този момент отразява начина, по който подхождам към кариерата си - винаги да се раздавам, винаги да съм силна и винаги да съм изумителна".

Тя отбеляза, че отличието „Жена на годината“ „завършва кръга“ за нея. Доучи също изтъкна значението на наградите „Жените в музиката“ на „Билборд", учредени през 2007 г. „На жените в музикалния бизнес им беше омръзнало да не получават място на масата или заслуженото признание“, каза тя. „Това събитие беше създадено от необходимост. Тази дума - необходимост, е важна. Моята компилация Alligator Bites Never Heal беше нещо, което създадох от необходимост. Пространство, в което можех да се почувствам видяна, чута и да се свържа с други хора“.

„Жени на годината“ на "Билборд" са били също Мадона, Тейлър Суифт, Сиза, Лейди Гага, Били Айлиш, Карди Би, Селена Гомес, Ариана Гранде.

Рожденото име на Доучи е Джейла Хикмън. Тя е на 26 години. Записва песни от 2016 г., но чак през през 2024 г. пробива с изключително личния албум Alligator Bites Never Heal, обявен от критиците за един от най-добрите за годината. Доучи комбинира звученето на хип-хопа от 90-те години на миналия век с нео-соул, аренби и експериментиране в рапа. Песните й са за изпитанията и трудностите на младите изпълнители, наркотична зависимост, тежестта на очакванията, несъгласия със звукозаписната къща. Нейната харизматичност увлича феновете, а критиката харесва техниката й и способността й да изговаря с висока скорост стихове, вписани перфектно в ритъма. Впечатление прави и искреността й. Тя споделя проблеми от личния си живот, както и за психическата си неустойчивост.

Доучи записва първия си албум през 2019 г. - Coven Music Session, Vol. 1 . През 2020 г издава Oh the Places You’ll Go. Клипът Yucky Blucky Fruitcake към него прави впечатление в ТикТок. Така привлича вниманието на звукозаписната къща Top Dawg Entertainment, която сключва договор с нея. През 2024 г. издава Alligator Bites Never Heal, с който печели награда „Грами“ за най-добър рап албум, като измества Еминем, Фючър и Джей Коул. Тя става едва третата жена, спечелила награда в тази категория след Лорин Хил и Карди Би. Доучи беше номинирана за награда „Грами“ и в категорията за най-добър нов изпълнител, но отличието спечели Чапъл Роан.