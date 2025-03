Enigma пеят за свят без глад и войни

Всички ние имаме едни и същи родители отреди милиони години. Защо не можем да живеем свободни, без глад и без война. Тези думи каза и изпя Ейнджъл Екс от Enigma на концерта в сряда вечер, организиран от „София мюзик ентръпрайсис“.

„We all have the same parents/ Many million years ago/ Why can't we live in freedom/ Without hunger; with no war?“ са оригиналните стихове от песента The Same Parents (2008).

Спектакълът, наречена Original Enigma Voices продължи около 90 минути, в които звучаха близо 20 от най-известните песни на формацията, която се завърна в София само година след предишното си гостуване у нас, отново в зала 1 на НДК.

На сцената, освен Ейнджъл Екс, се изяви Фокс Лима, заедно с още двама вокалисти и петима танцьори. Те представиха The Child in Us, I Love You… I'll Kill You, The Rivers of Belief, Gravity of Love, Following the Sun, Sadeness, Principles of Lust, Age of Loneliness, Seven Lives, Sitting on the Moon, Return to Innocence и др.



„Върнахме се към същността на музиката на Enigma – нейната мистична и атмосферна природа – след като осъзнах, че предишните продукции на живо не улавяха напълно душата на тези композиции. Чрез „събличане на излишния шум“ се върнахме към корените на това, което направи Enigma толкова необикновена. И така отворихме нова глава”, разказват от екипа на Enigma по повод шоуто с изцяло нова визуална и музикална концепция. По думите им шоуто, създадено от DC Music и продуцирано от Йенс Гад, дългогодишен сътрудник на Майкъл Крету, член на Enigma, китарист и композитор, се завръща към корените на емблематичния звук на групата.

Enigma е музикален проект, създаден през 1990 г. от румънско-германския продуцент Майкъл Крету. Сред албумите на групата са MCMXC a.D., The Cross of Changes, Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!. Формацията има три номинации за „Грами“, 70 милиона продадени плочи, над 100 златни и платинени сертификата за продажба на албуми. Проектът, вдъхновен да представи абсолютно нова форма на артистично изразяване с мистични и експериментални компоненти, слага началото на нещо, което скоро ще се превърне в един от най-популярните и загадъчни музикални проекти, посочва критиката. Пак според нея, синтезът от музикални стилове поставя началото на поредица творби и албуми, сливащи класически и модерни елементи – от григориански песнопения, етнически псалми, църковни камбани и органи до рап и дъбстеп влияния.