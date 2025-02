Пол Маккартни изнесе изненадващ концерт в Ню Йорк

Пол Маккартни изнесе изненадващ концерт за 575 души в „Бауъри болрум“ (Bowery Ballroom) в Ню Йорк във вторник вечерта, предаде Асошиейтед прес.

Шоуто беше обявено по-рано същия ден, като билетите можеха да бъдат закупени само лично на касата. Те бяха разпродадени за минути, отбелязва информационната агенция.

Няколко часа след обявяването на концерта, малката сцена на „Бауъри болрум“ посрещна музиканта.

Предишно участие на Пол Маккартни в Ню Йорк беше преди три години на стадион „Мет лайф“ (MetLife) с капацитет от 82 500 места.

Това не е първият импровизиран концерт на Маккартни. През 1969 г. групата „Бийтълс“ пея изненадващо на покрива на сградата на Apple Corps в Лондон. Оттогава Маккартни има нещо като навик да прави подобни събития при пътувания до Ню Йорк, отбелязва Асошиейтед прес.

През 2009 г. Маккартни се завърна в театър „Ед Съливан“, където е прочутият дебют на „Бийтълс“ в САЩ, като изнасе там концерт. През 2018 г. той се появи в „Гранд централ терминал“ (Grand Central Terminal), за да промотира издаването на своя албум Egyptian Station, припомня Асошиейтед прес.

Този път 82-годишният Маккартни избира да изнесе шоу на закрито и в по-интимна обстановка, отбелязва информационната агенция.

Пол Маккартни изпълни класики на групата „Бийтълс“ и хитове на „Уингс“. Той започна с A Hard Day's Night и изпя още Got To Get You Into My Life, Maybe I'm Amazed, Lady Madonna, Jet, Get Back, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Let it Be и Hey Jude.

Той изпълни и Blackbird на акустична китара, а след това размишляваше за това как я е написал и посветил на Афроамериканското движение за граждански права - спомен, който го връща към първите му пътувания до САЩ.

Маккартни изпълни и така наречената последна песен на „Бийтълс“ - Now and Then, балада, написана от Ленън в края на 70-те години, но издадена едва през 2023 г., с помощта на някои от технологиите, използвани в документалния филм на Питър Джаксън от 2021 г. The Beatles: Get Back. Песента кара Маккартни да тъгува по своя колега и приятел, за когото отбелязва, че много е обичал Ню Йорк.