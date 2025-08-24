Цяла седмица сме разучавали ЦСКА, каза треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов

Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов похвали футболистите си за успеха срещу ЦСКА на стадион "Васил Левски".

"Трудно беше, но футболистите заслужават, защото стъпиха здраво на терена, не се огънаха, играха агресивно и в крайна сметка спечелихме. Да, имахме и късмет, можеше да ни вкарат в началото, но и ние можеше да вкараме още", каза треньорът.

"Цяла седмица и по цял ден се разучавали ЦСКА", каза той за начина, по който тимът се наложи.

"Работи се и трудно, и лесно с толкова много нови хора. Много хора не са българи, но се стараем. Определено имаме сили за челните позиции. Искаме да бъдем постоянни във всеки един мач и да израстваме", добави Стоянов.

Той заяви, че от утре тимът започва да мисли за следващия двубой с Левски, като сега е време за малко празнуване.