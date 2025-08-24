Подробно търсене

Картина на Егон Шиле, оценена за над един милион евро, е изчезнала от частен дом

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Творби на Егон Шиле по време на изложба в Ню Йорк, 2023 г. Снимка: AP Photo/Bobby Caina Calvan
Виена,  
24.08.2025 15:15
Картина на Егон Шиле е изчезнала от „обикновена еднофамилна къща“, намираща се край Дунав, недалеч от Виена, съобщава ежедневникът „Кронен цайтунг“.

Сигналът е подаден през миналата седмица, но според Федералната криминална служба картината липсва още от месец април 2024 година. Разследването за произхода и местонахождението на творбата е в ход. 

„Полугол отзад“ е името на картината на австрийския експресионист Егон Шиле. Тялото на мъжа е рисувано с черен пастел, а зелената риза, която покрива кръста му, е акварел. Творбата е подписана „Егон Шиле 1913“.

Случаят става официално известен едва тази седмица, тъй като сигналът е подаден в сряда в полицейския участък. В документа е записано следното: „Кражба на оригинална картина (47 x 37,5 см) от Егон Шиле на стойност между един и два милиона евро“.

Защо няма никакви следи от взлом на предполагаемото място на престъплението и защо сигналът е подаден повече от година след изчезването – полицията обяснява пред вестник „Кронен цайтунг“ така: „Случаят е свързан с уреждане на наследство. Именно тогава изчезването на оригиналната творба на Шиле е било установено“.

Експертът по изобразително изкуство Йозеф Ренц коментира събитията така: „Подаденият сигнал и стойността на картината ще бъдат щателно проверени. Най-добрият експерт в света по Шиле – Джейн Калир от САЩ, ще има основна роля за определяне на автентичността и стойността на произведението.“

