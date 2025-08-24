С послание да не губят вярата в Бог се обърна към миряните отец Валентин от храма „Св. св. Кирил и Методий“ в град Кубрат

С послание никога да не губят вярата в Бог се обърна към миряните отец Валентин от храма „Св. св. Кирил и Методий“ в град Кубрат. Той заедно с протойерей Светослав Светославов, ефимерий при храма, отслужиха неделната света литургия.

„Бог е висш разум, който е над нас. Каквото и да се случи в живота ни, дори и в най-трудните моменти, когато сме отчаяни, да не губим нашата вяра. Винаги има една отворена врата. Само трябва да я намерим“, посочи отецът.

Той подчерта, че когато вярваме, Бог ни закриля и ни дава сили да намерим изход от всякаква ситуация. „В тези трудни времена, изпълнени с изпитания, да се уповаваме на Бог и никога да не губим нашата вяра в него“, отбеляза отец Валентин.

Днес Православната църква почита паметта на свети апостол Тит, приобщил много езичници към истините на християнската вяра.