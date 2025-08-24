Янис Карабельов донесе точка на Партизан при гостуването на Раднички Ниш

Българският национал Янис Карабельов донесе точката на Партизан Белград при гостуването на Раднички в Ниш. Юношата на Славия влезе на терена като резерва в 61-вата минута на мястото на Ваня Драгойевич, а четвърт част по-късно вкара за 2:2, с което избегна поражението за тима си.

Йован Милошевич бе дал преднина на "гробарите" в 17-ата минута, но Джордже Петрович израчви за Раднички преди края на първото полувреме.

В 73-ата минута Радивой Бошич донесе бълен обрат за домакините, но само три минути по-късно Карабельов се разписа след асистенция на израелеца Бибрас Начо.

Това бе първо равенство на Партизан в сръбската Супер лига, като тимът е временно на първо място в класирането в равни точки с Войводина и една повече от Цървена звезда, но шампионите са с мач по-малко.