Тейлър Фриц и Бен Шелтън започнаха с експресни победи на Откритото първенство на САЩ

Миналогодишният финалист Тейлър Фриц започна с трисетова победа участието си на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете.

В изцяло американски сблъсък поставеният под номер 4 в схемата Фриц победи за точно два часа игра участващия с "уайлд кард" Емилио Нава със 7:5, 6:2, 6:3.

Фриц спаси два брейкбола още в първия гейм на мача и това се оказа практически единственият критичен момент за негов целия двубой. Той направи 11 аса в мача, използва 44-те непредизвикани грешки на Нава и реализира четири от десетте си шанса за пробив.

Във втория кръг Фриц ще очаква победителя от двойката между аржентинеца Себастиан Баес и южноафриканеца Лойд Харис.

Напред в турнира продължава и втората ракета на САЩ Бен Шелтън. Поставеният под номер 6 в схемата американец се наложи с 6:3, 6:4, 6:2 над перуанеца Игнасио Бусе за 2 часа и 8 минути. Шелтън направи 35 печеливши удара срещу едва 16 за Бусе, откъдето дойде голямата разлика между двамата.

Следващият съперник на Шелтън, който през 2023 година игра полуфинал в Ню Йорк, ще бъде един от испанците Пабло Кареньо-Буста и Пабло Ямас Руис.

Място във втория кръг вече си осигуриха номер 16 в света Якуб Меншик от Чехия, който победи със 7:6(5), 6:3, 6:4 Николас Хари от Чили, както и номер 18 Алехандро Давидович Фокина. Испанецът спечели с 6:1, 6:1, 6:2 срещу Александър Шевченко от Казахстан.