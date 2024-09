Тейлър Суифт спечели за трети пореден път музикалната награда на MTV в главната категория „Видео на годината“

Американската изпълнителка Тейлър Суифт триумфира за трета поредна година на Видео наградите на MTV (MTV Video Music Awards) в основната категория „Видеоклип на годината“, предадоха световните осведомителни агенции.

Годишната церемония по връчването на престижните награди беше излъчена от MTV в сряда през нощта.

Суифт спечели наградата за видеоклипа си към песента Fortnight, която изпълнява заедно с рапъра Пост Малоун. В тази категория бяха номинирани още Ариана Гранде с We Can't Be Friends, рапърката Доджа Кет с Paint the Town Red, Били Айлиш с LUNCH, известният рапър Еминем с Houdini и певицата Сиза със Snooze. По този начин Суифт стана петкратен носител на наградата на MTV в тази категория, като преди това спечели през 2015, 2019, 2022 и 2023 г.

Суифт беше призната и за „Изпълнителка на годината" на наградите на MTV.

За „Песента на годината“ беше избрана Espresso, изпълнена от американската певица Сабрина Карпентър. Наградата в категорията „Най-добър нов изпълнител“ беше присъдена на Чапъл Роан.

Певицата Кейти Пери беше отличена с наградата „Авангард“ (Video Vanguard), приз, с който се отличават артисти, оказали силно влияние върху музикалната видео индустрия.

Видеомузикалните награди на MTV са учредени от музикалния телевизионен канал през 1984 г., като впоследствие се превръщат в едно от най-престижните отличия в музикалната видеоиндустрия.

Тазгодишното награждаване се проведе в Ю Би Ес арина в Лонг Айлънд, Ню Йорк. По традиция на носителите на наградата се връчват статуетки под формата на астронавт в скафандър със знаме с логото на телевизионния канал.