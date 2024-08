Екипът на Селин Дион критикува Доналд Тръмп за използването на песен в предизборната кампания без разрешение

Екипът Селин Дион критикува Доналд Тръмп за използването на класическия хит My Heart Will Go On по време на предизборен митинг в рамките на кандидатпрезидентската кампания, съобщи ДПА.

Спечелилата "Оскар" песен от филма "Титаник" от 1997 г. звуча на събитие в Монтана.

В събота екипът на певицата публикува изявление в социална мрежа от името на канадската изпълнителка и нейната звукозаписна компания, в което се уточнява, че няма разрешение за използването на песента в рамките на предизборното събитие.

Днес мениджърският екип на Селин Дион и нейната звукозаписна комнпания "Сони мюзик ентъртейнмънт Канада" научиха за неоторизирана употреба на видео, запис, музикално изпълнение и образ на Селин Дион. Тази употреба не е разрешена по никакъв начин и Селин Дион не я одобрява, се казва в публикацията.

Редица изпълнители са критикували Доналд Тръмп за използването на техни песни без разрешение. Сред тях са китаристът Джони Мар и певецът Стивън Тайлър от "Аеросмит", който изпрати писмо до Тръмп през 2018 г. с искане за преустановяване на употребата на песните на групата на политически митинги. Хитът на групата от 1993 г. Livin' On The Edge беше изсвирен на митинг в Чарлстън, Западна Вирджиния. Собствениците на правата върху творчеството на Принс и Том Пети също поискаха спиране на употребата на песните на покойните музиканти. Риана изпрати писмо за отказ да се използва песента й Don't Stop The Music след събитие в Тенеси. Ози и Шарън Озбърн изпратиха писмо до Тръмп, забранявайки използването на музиката на "Блек сабат" в предизборни събития. Действия бяха предприети и от "Ролинг стоунс" и "Линкин парк".