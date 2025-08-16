Как реагираха инвеститорите на срещата между Тръмп и Путин? 

Инвеститори реагираха сдържано на срещата между президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп, като на финансовите пазари преобладава оценката, че дипломатическите сигнали не са придружени от конкретни стъпки, предава Ройтерс.

"Сигнали на думи за дипломатически напредък, но малко конкретни подробности за сделката", коментира пред Ройтерс Хелима Крофт, глобален ръководител на подразделението за суровини в "Ар Би Си Кепитъл Маркетс" (RBC Capital Markets). По думите ѝ няма напредък, който да убеди европейците да обмислят премахване на енергийните санкции срещу Русия.

"Единствената новина беше, че няма абсолютно никаква новина", казва Каръл Шлейф, главен пазарен стратег в "Би Ем О Прайвът Уелт" (BMO Private Wealth). Според нея пазарите се интересуват повече от потребителите, инфлацията и посланията от срещата в Уайоминг следващата седмица.

"Фактът, че не бяха наложени икономически санкции, е положителен и пазарите трябва да въздъхнат с облекчение, но не изглежда, че има сделка", заяви Ерик Тийк, главен инвестиционен директор в "Комерика" (Comerica). Той прогнозира възможно облекчаващо рали в енергийния сектор и разпродажби на злато и благородни метали.

Ойджин Епстейн от "Мъникорп" (Moneycorp) подчертава, че срещата е по-скоро символична първа стъпка, отколкото съдържателна. Подобна позиция изразява и Том Ди Галома от "Мишлър" (Mischler), според когото президентите са поставили основите за бъдещо споразумение и може да последва тристранна среща с украинския президент Володимир Зеленски.

"Без Украйна на масата за преговори нямаше голям шанс за мирно споразумение", допълва Джехми Кокс от "Харис Файненшъл Груп" (Harris Financial Group).