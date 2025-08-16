Акциите на руски компании поевтиняха след срещата между Путин и Тръмп

Акциите на редица руски компании се понижиха с около три на сто в началото на търговията в неделя след края на срещата на върха между президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп в Аляска, предаде ТАСС.

Към 11:00 ч. българско време книжата на "Газпром" поевтиняха с 3,08 на сто до 138,14 рубли, а на "Новатек" – с 3,08 на сто до 1239,4 рубли за акция. Акциите на "Сбербанк" загубиха 2,93 процента от стойността си и достигнаха 310,03 рубли, докато цената на книжата на "Русал" се понижи с 3,11 на сто до 35,62 рубли.

До 11:45 ч. спадовете се забавиха: книжата на "Газпром" се търгуваха за 138,21 рубли (-3,03 на сто), на "Новатек" за 1243 рубли (-2,8 на сто), на "Сбербанк" за 314,86 рубли (-1,42 на сто), а на "Русал" – за 35,835 рубли (-2,53 процента).

След откриването на допълнителната уикенд търговия индексът MOEX2 се понижи с 2,64 на сто до 2932,43 пункта. За сравнение, в края на основната търговска сесия в петък индексът MOEX се беше повишил с 1,17 на сто до 3012,09 пункта, а доларовият RTS – с 0,84 на сто до 1185,76 пункта.

От 1 март 2025 г. на Московската борса се провежда уикенд сесия. За този период броят на търгуваните през почивните дни акции е нараснал над два пъти и в момента достига 114. От 28 юни борсата изчислява и индекс MOEX2 в рамките на уикенд сесията от 10:00 до 19:00 ч. московско време.