Водоподаването в Плевен и още седем селища на воден режим в областта ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 часа. Това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД в Плевен.

От дружеството допълниха, че според последните данни във водоснабдителната система на Плевенска област постъпват недостатъчни водни количества от Водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм“. Дебитът на местните водоизточници също е драстично нисък заради трайното засушаване и липсата на валежи.

В тази връзка водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен днес ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 часа.

С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден се налага водоснабдяването да бъде преустановено през нощта от 22:00 до 7:00 часа.

В неделния ден вода в посочените населени места ще има между 7:00 и 10:00 часа, казаха още от дружеството.

ВиК- Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването, защото ситуацията е динамична и се променя постоянно, добавиха оттам.