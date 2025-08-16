Ливърпул може да играе далеч по-добре, сигурен е Юго Екитике след победата над Борнемут

Ливърпул може да играе далеч по-добре и трябва да го прави, за да изпълни целите си в края на сезона в английското първенство по футбол, заяви нападателят Юго Екитике. Той вкара първия гол за "червените" при победата с 4:2 срещу Борнемут в мач от първия кръг.

Екитике пристигна на "Анфилд" това лято с трансфер от германския Айнтрахт Франкфурт.

"Играхме добре, но може и по-добре. Това важи и за мен. Най-важното нещо е, че показахме здрава психика и спечелихме мача. Искахме да го направим за хората по трибуните и за Диого. Щастлив съм, че успяхме", каза той.

"В Англия футболът е различен от този в Германия и трябва да се приспособявам. Промених някои неща в стила ми, тъй като защитниците са мощни и имам по-малко пространство. Интензитетът също е по-висок. Заради това трябва да се връщам по-дълбоко, да бъда близо до съотборниците ми и да тичам повече. Търсим начин да успяваме с малките детайли. В днешно време не е достатъчно да си просто добър", продължи френският нападател, цитиран на клубния уебсайт.

"И за гола ми се върнах по-назад. Изтеглих се за топката, но имах и малко късмет, защото тя отскочи от крак на съперник и се върна при мен. В края беше лесно да завърша и го направих със самообладание. Това ми е работата", каза още той.

"Винаги съм искал да играя във Висшата лига. Всяка минута ми харесва. Стадионът е страхотен, феновете са фантастични. При 2:2 просто ни бутаха напред с всичките си сили и енергията им се усещаше дори на пейката. Направо ми идваше да се кача при тях! Това е само първи мач и имаме много работа, за да си изпълним мечтите", завърши Екитике.