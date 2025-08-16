Подробно търсене

Нотивгам Форест привлече европейски шампион до 21 години

Асен Даскалов
AP Photo/Petr David Josek
Лондон,  
16.08.2025 20:23
 (БТА)

Нотингам Форест обяви привличането на Омари Хътчинсън. Договорът на 21-годишния атакуващ халф е за пет сезона. 

Британските медии съобщават, че Форест купува от Ипсуич бившия младежки национал на Англия за рекордните за клуба 37 милиона лири. Хътчинсън беше част от състава на "трите лъва", който триумфира с титлата на Евро 2025 до години през юни.

"Вълнувам се изключително много и нямам търпение да започна. Ще дам всичко и гледам напред с нетърпение към новото предизвикателство. Чувствам се готов за следващия епизод от моята кариера", заяви Омари Хътчинсън след пристигането си на стадион "Сити Граунд".

Атакуващият халф има 32 мача за Ипсуич през последния сезон.

/АВ/

