Лиъм Галахър е начело на британската класация за албуми с "Knebworth 22", съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Продукцията съдържа записи на живо от завръщането на музиканта през юни м. г. на сцената на фестивала в Небуърт - мястото на един от най-емблематичните концерти на групата "Оейзис" на братята Лиъм и Ноа Галахър. "Knebworth 22" е петият солов албум на Лиъм, стигнал до върха на британския чарт, след като това успяха да постигнат "As You Were" (2017), "Why Me?" (2019), "MTV Unplugged" (2020) и "C’mon You Know" (2022). Като част от "Оейзис" той има още осем продукции, оглавявали тази класация.

"Knebworth 22" стъпи на върха на чарта още с дебюта си. Лиъм Галахър издаде продукцията на 11 август.

Втората позиция в класацията за албуми е за шведската група "Хайвс" с "The Death of Randy Fitzsimmons". Това е шестият албум на рокерите и още с дебюта си влезе в топ 3 на подреждането.

Трето място е за дуото "Джангъл", което прави електронна музика, а продукцията "Volcano" е четвъртият им студиен албум.

Рапърът Травис Скот с неговата "Utopia" заема четвъртата позиция в британската класация за албуми.

Певицата Тейлър Суифт пък е пета с "1989" - продукция, която за първи път от 2015 г. стигна челната петица на чарта. Възобновеният интерес към този албум на американската звезда се дължи на съобщението й, че през октомври ще излезе новата му версия - "1989 (Taylor’s Version)". Певицата има още два албума в топ 10 на британската класация - "Midnights" е на седмо място, а "Speak Now (Taylor’s Version)"- на осмо.

В британската класация за сингли начело е Били Айлиш с хита си "What Was I Made For?". Втората позиция е за Дуа Липа с парчето "Dance The Night", което е включено в саундтрака на блокбъстъра "Барби" на режисьорката Грета Гъруиг. Трета в чарта за сингли се нарежда Оливия Родриго и нейният "Vampire".