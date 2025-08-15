Треньорът Георги Чиликов заяви за БТА, че очаква тежък двубой за Дунав срещу младия втори отбор на ЦСКА

site.btaТреньорът Георги Чиликов заяви за БТА, че очаква тежък двубой за Дунав срещу младия втори отбор на ЦСКА
Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов заяви за БТА, че очаква тежък двубой срещу младите научени футболисти от втория отбор на ЦСКА. Двата тима ще играят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на Втора лига на 17 август, неделя, от 20:00 часа на Градския стадион в Русе.
До момента вторият отбор на ЦСКА е с актив от три точки след загуби при гостуванията на Спартак (Плевен) с 0:2 и на втория тим на Лудогорец (Разград) с 1:4 и успех срещу Вихрен (Сандански) с 2:0. "Драконите" са с шест точки. Те пропуснаха първия кръг, в който трябваше да гостуват на отказалия се от професионалния футбол Крумовград, а след това победиха Локомотив (Горна Оряховица) с 2:1 като домакин и Спартак в Плевен с 2:0.
"Наблюдавахме мача на втория отбор на ЦСКА срещу Вихрен (Сандански). Вижда се, че са изключително стойностен отбор. Зависи и кои футболисти от първия им отбор ще играят. Ако има такива за нас ще е по-трудно, но без значение на това, ни очаква сериозен мач и се надявам момчетата да го осъзнаят и да покажат максимума от възможностите си", каза още Чиликов.
За мача си срещу „армейците“, водени от старши треньора Владимир Манчев, той ще може да разчита на всички свои футболисти с изключение на Акила Монтейро заради червения картон, който бранителят получи при гостуването в Плевен.
"За мен е удоволствие, когато всички тренират. Все пак след утрешната тренировка ще решаваме групата и кой ще играе. Разбира се, неприятно е в този момент да не можем да разчитаме на Акила, защото този футболист го чакахме дълго време, но във футбола го има това и трябва да го приемем“, коментира Георги Чиликов.
/АД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина