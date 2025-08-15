Движението при 21 км на магистрала "Хемус" в посока Варна временно е ограничено в една лента, съобщи АПИ

site.btaДвижението при 21 км на магистрала "Хемус" в посока Варна временно е ограничено в една лента, съобщи АПИ
Движението при 21 км на автомагистрала "Хемус" в посока Варна временно е ограничено в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Ограничено е преминаването в изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната лента и се регулира от пътна полиция, посочиха още от (АПИ).
Движението в една от тръбите на тунел "Ечемишка“ на магистрала „Хемус“ ще се ограничава през следващата седмица през нощта за почистване, съобщиха по-рано днес от АПИ.
/ТТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина