Chet Faker е първото голямо име на Sofia Live Festival тази година

Австралийският артист Ник Мърфи, по-известен като Chet Faker, е първото голямо име от програмата на тазгодишното издание на Sofia Live Festival (23-25 юни), на "Арена София" (Колодрума) в Борисовата градина, съобщават организаторите.

Един от най-популярните артисти на електронната, соул и трип-хоп музикална сцена Chet Faker, ще пристигне за първия си концерт у нас - на 25 юни. Той е основният хедлайнер на третия фестивален ден и ще се качи на сцената, за да представи актуалния си албум Hotel Surrender. Подобно на дебютния си албум, Built on Glass (2014) Chet сам пише и продуцира Hotel Surrender.

В София пристига и Wax Tailor - за последния ден на фестивала. Френският музикант ще представи на живо новия си албум Fishing For Accidents, който излезе на 10 февруари тази година.

На сцената ще се качи и българско-германското явление Bulgarian Cartrader (BCT). Зад личността на Bulgarian Cartrader се крие Даниел Стоянов, чиято бивша група Malky е позната на европейската музикална сцена. Даниел живее в Германия повече от 20 години. Свирил и работил много като музикант, и автор на песни за Solomun, рапъра Casper и берлинската група Seed. Многократно е излизал и на една сцена с германската звезда Xavier Naidoo.

Във втория ден на фестивала, 24 юни, за първи път на българска сцена гостува украинска певица и актриса Алина Паш. Тя издава първият си хит сингъл Bitanga през 2018 г. и с него добива популярност. Следват два солови албума Pintea: Gory/Misto (2018) и Rozmova (2021) и две EP-та - Amerikraine Dream (2019) и Norov (2021). Тя редовно изнася солови концерти и участва в големи музикални фестивали.

Същия ден участва и българското музикално дуо 1000 names.

На 23 юни още едно украинско име ще излезе на сцената на фестивала. Love’n’Joy е една от най-успешните украински инди-рок групи в международен план. Свирили са в цяла Европа, включително фестивали като Reeperbahn и Eurosonic Noorderslag, споделяйки сцена с групи като Kikagaku Moyo, Boogarins, The Shivas и Petrol Girls.

В първия фестивален ден гостуват Me and My Devil (България), които ексклузивно ще представят нови песни от предстоящия им втори албум. Същата вечер към тях ще се присъединят още една българска група - Nocktern.

/ДД