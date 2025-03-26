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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.03.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.03.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.03.2025
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
26.03.2025 17:29
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.1453

0.873134

Бразилски реал

BRL

10

3.16631

3.15825

Канадски долар

CAD

1

1.27109

0.786726

Швейцарски франк

CHF

1

2.05186

0.487363

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.49529

4.00755

Чешка крона

CZK

100

7.84403

12.7485

Датска крона

DKK

10

2.62158

3.81449

Британска лира

GBP

1

2.33887

0.427557

Хонконгски долар

HKD

10

2.33153

4.28903

Унгарски форинт

HUF

1000

4.87945

204.941

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.0913

9163.38

Израелски шекел

ILS

10

4.94271

2.02318

Индийска рупия

INR

100

2.11667

47.244

Исландска крона

ISK

100

1.36485

73.2681

Японска йена

JPY

100

1.20581

82.9318

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.23719

808.283

Мексиканско песо

MXN

100

9.03394

11.0694

Малайзийски рингит

MYR

10

4.09298

2.44321

Норвежка крона

NOK

10

1.72191

5.8075

Новозеландски долар

NZD

1

1.04316

0.958626

Филипинско песо

PHP

100

3.14139

31.833

Полска злота

PLN

10

4.68406

2.1349

Румънска лея

RON

10

3.93029

2.54434

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.80435

5.54216

Сингапурски долар

SGD

1

1.35455

0.738253

Тайландски бат

THB

100

5.33622

18.7399

Турска лира

TRY

100

4.76984

20.9651

Щатски долар

USD

1

1.81297

0.551581

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.92938

10.0711

Злато (в трой унции)

XAU

1

5461.42

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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