Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.03.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.03.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.1453
|
0.873134
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.16631
|
3.15825
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.27109
|
0.786726
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.05186
|
0.487363
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.49529
|
4.00755
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.84403
|
12.7485
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62158
|
3.81449
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.33887
|
0.427557
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33153
|
4.28903
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.87945
|
204.941
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.0913
|
9163.38
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.94271
|
2.02318
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.11667
|
47.244
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.36485
|
73.2681
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.20581
|
82.9318
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.23719
|
808.283
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.03394
|
11.0694
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.09298
|
2.44321
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.72191
|
5.8075
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.04316
|
0.958626
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.14139
|
31.833
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.68406
|
2.1349
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93029
|
2.54434
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.80435
|
5.54216
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35455
|
0.738253
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.33622
|
18.7399
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.76984
|
20.9651
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81297
|
0.551581
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.92938
|
10.0711
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5461.42
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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