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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.09.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.09.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.09.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
11.09.2024 17:53
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18106

0.846697

Бразилски реал

BRL

10

3.14215

3.18253

Канадски долар

CAD

1

1.30415

0.766783

Швейцарски франк

CHF

1

2.09001

0.478467

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.49042

4.01539

Чешка крона

CZK

100

7.79588

12.8273

Датска крона

DKK

10

2.62091

3.81547

Британска лира

GBP

1

2.31802

0.431403

Хонконгски долар

HKD

10

2.27142

4.40253

Унгарски форинт

HUF

1000

4.93647

202.574

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.14912

8702.31

Израелски шекел

ILS

10

4.70853

2.12381

Индийска рупия

INR

100

2.10887

47.4188

Исландска крона

ISK

100

1.28083

78.0744

Японска йена

JPY

100

1.24893

80.0685

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.32285

755.944

Мексиканско песо

MXN

100

8.89208

11.246

Малайзийски рингит

MYR

10

4.09033

2.44479

Норвежка крона

NOK

10

1.63846

6.10329

Новозеландски долар

NZD

1

1.08863

0.918586

Филипинско песо

PHP

100

3.16959

31.5498

Полска злота

PLN

10

4.56192

2.19206

Румънска лея

RON

10

3.93195

2.54327

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.71039

5.84662

Сингапурски долар

SGD

1

1.35963

0.735494

Тайландски бат

THB

100

5.25789

19.019

Турска лира

TRY

100

5.20763

19.2026

Щатски долар

USD

1

1.7711

0.564621

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.90825

10.0926

Злато (в трой унции)

XAU

1

4455.46

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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