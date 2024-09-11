Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.09.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.09.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18106
|
0.846697
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.14215
|
3.18253
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30415
|
0.766783
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.09001
|
0.478467
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.49042
|
4.01539
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.79588
|
12.8273
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62091
|
3.81547
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.31802
|
0.431403
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.27142
|
4.40253
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.93647
|
202.574
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.14912
|
8702.31
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.70853
|
2.12381
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.10887
|
47.4188
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.28083
|
78.0744
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.24893
|
80.0685
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.32285
|
755.944
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
8.89208
|
11.246
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.09033
|
2.44479
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.63846
|
6.10329
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08863
|
0.918586
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.16959
|
31.5498
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.56192
|
2.19206
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93195
|
2.54327
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.71039
|
5.84662
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35963
|
0.735494
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.25789
|
19.019
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.20763
|
19.2026
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.7711
|
0.564621
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.90825
|
10.0926
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4455.46
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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