Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.03.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.03.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17347
|
0.852173
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.63875
|
2.7482
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32419
|
0.755179
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0333
|
0.491811
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.49847
|
4.00245
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.71257
|
12.9658
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62373
|
3.81137
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28757
|
0.437145
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.2986
|
4.35047
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.9773
|
200.912
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.1458
|
8727.53
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.98784
|
2.00488
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.17179
|
46.045
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31352
|
76.1313
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.20233
|
83.1718
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.34847
|
741.581
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.06566
|
9.38386
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.80098
|
2.6309
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.70547
|
5.86349
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09804
|
0.910714
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.22048
|
31.0513
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.54654
|
2.19947
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9348
|
2.54143
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73767
|
5.75483
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34163
|
0.745362
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.0382
|
19.8484
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.66623
|
17.6484
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79863
|
0.555979
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.52261
|
10.5013
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3850.33
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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