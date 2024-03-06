Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.03.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.03.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.03.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
06.03.2024 17:44
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17347

0.852173

Бразилски реал

BRL

10

3.63875

2.7482

Канадски долар

CAD

1

1.32419

0.755179

Швейцарски франк

CHF

1

2.0333

0.491811

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.49847

4.00245

Чешка крона

CZK

100

7.71257

12.9658

Датска крона

DKK

10

2.62373

3.81137

Британска лира

GBP

1

2.28757

0.437145

Хонконгски долар

HKD

10

2.2986

4.35047

Унгарски форинт

HUF

1000

4.9773

200.912

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.1458

8727.53

Израелски шекел

ILS

10

4.98784

2.00488

Индийска рупия

INR

100

2.17179

46.045

Исландска крона

ISK

100

1.31352

76.1313

Японска йена

JPY

100

1.20233

83.1718

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.34847

741.581

Мексиканско песо

MXN

10

1.06566

9.38386

Малайзийски рингит

MYR

10

3.80098

2.6309

Норвежка крона

NOK

10

1.70547

5.86349

Новозеландски долар

NZD

1

1.09804

0.910714

Филипинско песо

PHP

100

3.22048

31.0513

Полска злота

PLN

10

4.54654

2.19947

Румънска лея

RON

10

3.9348

2.54143

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73767

5.75483

Сингапурски долар

SGD

1

1.34163

0.745362

Тайландски бат

THB

100

5.0382

19.8484

Турска лира

TRY

100

5.66623

17.6484

Щатски долар

USD

1

1.79863

0.555979

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.52261

10.5013

Злато (в трой унции)

XAU

1

3850.33

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

Свързани новини

06.03.2024 17:37

Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,0874 долара спрямо 1,0849 долара вчера, съобщи институцията на сайта си. Съответно курсът на долара е 0,9196  евро спрямо 0,9217 евро.    За други основни валути ЕЦБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:20 на 06.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация