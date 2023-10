Софтуерно решение за управление на винарни ще бъде представено по време на изложение в София

Екипът на българската софтуерна компания "ИАрПи" (ERP.BG) ще вземе участие в знаковото събитие за сегмента на производството и дистрибуцията на вино и спиртни напитки Wine and Spirits Show 2023, съобщиха от компанията. Изложението ще се проведе от 8 до 11 ноември в Интер Експо Център, София.

На презентация в рамките на събитието софтуерният разработчик ще представи своето ново решение за управление на бизнеси с алкохолни продукти, базирано на популярната облачна ERP система ERP.net. С новото решение винарските изби могат да управляват пълноценно всички процеси по производството, маркетинга и продажбата на вино или други спиртни напитки.

Това ще е първото официално представяне на новата система пред публика. Презентацията ще се състои на 8 ноември от 11:30 часа в лекционната зала на изложението. На нея екипът на ERP.BG ще представи и своя нов модул AI, който позволява на всяка българска компания лесно и достъпно да си създаде собствен изкуствен интелект. Освен презентацията, компанията ще има и щанд на изложението, на който всеки желаещ ще може да изпробва новата система за управление на винарни, както и AI модула.

Новата система вече работи в няколко български винарски изби и предстои да бъде внедрена в други. Тя представлява пълноценна All In One ERP система, базирана на ERP.net и оптимизирана за бизнеси с вино и спиртни напитки. Вграденият модул Акциз улеснява подаването на всички необходими данни към Агенция "Митници" и освен това включва опции за управление на данъчен склад, операции с бандероли и менажиране на бандеролни партиди. Агенция "Митници" от своя страна може да експортира изискваните от производителя отчети чрез специален уебсайт, създаден за целта.

В платформата потребителите могат да планират материалното снабдяване (MRP), натоварването на ресурсите (CRP) и работния график, да следят маркетинга и продажбите. Новата система предлага и клиентски център, улесняващ комуникацията с клиенти и извършването на последващи поръчки. Тя има също модули за управление на инвентара, на складовите процеси, политиките и локациите за съхранение. С помощта на автоматизирано счетоводство, клиентът има поглед върху паричните потоци, маржовете, задълженията към доставчици и плащания от клиенти. А модулът за бизнес анализи (BI – Business Intelligence) дава на мениджмънта цялостен поглед върху бизнеса и улеснява процеса на взимане на управленски решения.