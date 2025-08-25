Не гледаме срещу кой играем, целта е да печелим, заяви наставникът на Славия Златомир Загорчич

Отзиви след мача от шестия кръг в Първа лига между Славия и Арда Кърджали (2:0):

Златомир Загорчич (треньор на Славия):

"Не мога да съм спокоен. Мислим за следващите мачове. Няма лесни двубои за нас. Едно нещо, с което имаме проблеми, е физическата подготовка на някои футболисти. Те направиха всичко възможно, за да спечелим. Доволен съм от първото полувреме.

След почивката малко се ядосах от играта, но всички се раздадоха на сто процента. Нямаше много голови положения в полза на Арда. Целият отбор игра като едно. Играхме за победа и го направихме. Искам във всеки мач да се представяме по този начин.

Трябва да изчистим грешките. Когато влизат тези, които са пропуснали част от подготовката, имаме проблеми. Това ни струваше загубата на доста точки до момента. Не гледаме срещу кой играем. Целта ни е да печелим. В този момент големият фаворит е ЦСКА, но ние излизаме за трите точки. Искам да виждам желание, себераздаване и дисциплина на терена. Ако го правим, ще бъде по-лесно да побеждаваме.

Исак Соле може да се включи към тренировките след месец. Ще преценим за него. Може да има още промени в състава - продажби и след това може да привлечем нови."