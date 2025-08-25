Подробно търсене

Удинезе и Верона завършиха наравно в италианското футболно първенство

Боян Денчев
снимка: АР, Andrea Bressanutti
Удине,  
25.08.2025 21:23
 (БТА)

Удинезе и Верона завършиха 1:1 в мач от първия кръг на сезон 2025/2026 в италианската Серия А. Бившият футболист на Лудогорец Якуб Пьотровски влезе в игра в 74-ата минута за домакините от Удине. 

В 53-ата минута Томас Кристенсен даде аванс на Удинезе. Защитникът от Дание се разписа, след като засече подаване на Санди Ловрич.

Двадесет минути по-късно Сеут Сердар успа да изравни за Верона.

До края на мача футболистите на Удинезе създадоха няколко добри възможности за гол, но до промяна в резултата не се стигна. 

 

Първенство на Италия по футбол, срещи от първия кръг в Серия А:

Удинезе – Верона    1:1

по-късно днес:
Интер - Торино

от неделя:
Аталанта - Пиза     1:1
Ювентус - Парма     2:0
Каляри - Фиорентина 1:1
Комо - Лацио        2:0

от събота:
Милан - Кремонезе   1:2
Рома - Болоня       1:0
Сасуоло - Наполи    0:2
Дженоа - Лече       0:0

/БД/

В допълнение

