Удинезе и Верона завършиха наравно в италианското футболно първенство

Удинезе и Верона завършиха 1:1 в мач от първия кръг на сезон 2025/2026 в италианската Серия А. Бившият футболист на Лудогорец Якуб Пьотровски влезе в игра в 74-ата минута за домакините от Удине.

В 53-ата минута Томас Кристенсен даде аванс на Удинезе. Защитникът от Дание се разписа, след като засече подаване на Санди Ловрич.

Двадесет минути по-късно Сеут Сердар успа да изравни за Верона.

До края на мача футболистите на Удинезе създадоха няколко добри възможности за гол, но до промяна в резултата не се стигна.

Първенство на Италия по футбол, срещи от първия кръг в Серия А: Удинезе – Верона 1:1 по-късно днес: Интер - Торино от неделя: Аталанта - Пиза 1:1 Ювентус - Парма 2:0 Каляри - Фиорентина 1:1 Комо - Лацио 2:0 от събота: Милан - Кремонезе 1:2 Рома - Болоня 1:0 Сасуоло - Наполи 0:2 Дженоа - Лече 0:0