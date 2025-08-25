КосоваПрес: Форумът „Гласовете на младежите на Балканите“ обсъжда в Прищина европейското бъдеще

Тематичният форум „Гласовете на младежите на Балканите: Косовски форум за интеграция в Европейския съюз“ се провежда в Прищина, предаде за БТА агенция КосоваПрес. Форумът е организиран от Центъра за иновации и развитие в рамките на проекта „Младежка ангажираност за европеизация на Балканите“.

В Дома на Европа млади хора от Косово, Северна Македония и Черна гора, заедно с представители на институции и членове на гражданското общество, обсъдиха днес европейската интеграция.

Проектът е финансиран от Фонда за Западните Балкани и се изпълнява от Балканския институт за регионално сътрудничество (BIRC) от Северна Македония, Центъра за иновации и развитие (CFID) от Косово и неправителствената организация „NVO Glas“ от Черна гора.

При откриването на форума генералният координатор на Центъра за иновации и развитие (CFID) Дренуша Латифи заяви, че целта е да се помогне на гражданите да разберат ценностите на Европейския съюз.

Изпълнителният директор на неправителствената организация „NVO Glas“ в Черна гора Милица Дедик подчерта, че европейската интеграция е политическа, културна и социална трансформация.

Програмният директор на Балканския институт за регионално сътрудничество (BIRC) Лорик Идризи заяви, че проектът има за цел борба с дезинформацията.

Координаторът на проекта от Центъра за иновации и развитие (CFID) Анди Красничи говори за предизвикателствата и притесненията на младите хора по отношение на заетостта и каза, че това кара младите хора да напуснат Косово. Красничи цитира социологически данни, според които 72% от анкетираните виждат емиграцията като възможност.

Междувременно депутатът от Демократическата партия на Косово и бивш министър на европейската интеграция Вльора Читаку каза, че днешната младеж е по-малко „ентусиазирана за Европа, отколкото беше моето поколение някога“.

Форумът продължи с панел от млади хора: Ррон Укимерай от Косово, Хамза Нухиу от Северна Македония и Мояш Кащелан от Черна гора, които обсъдиха темата „Младежта, която движи напред европейската интеграция: предизвикателства и възможности“.

Този проект ще продължи шест месеца, като първата дейност ще започне в Подгорица, ще продължи в Прищина и след това в Скопие – столиците на трите държави, участващи в проекта.

Целевата група, включена в проекта, се състои от 60 млади професионалисти, представители на гражданското общество и медиите, участващи в процеса на преговори за членство в ЕС в трите страни, както и от 15 журналисти и други медийни специалисти, 10 представители на държавни институции, отговорни за интеграцията в ЕС, и 15 организации на гражданското общество.

(Това е новина от деня в Косово, избрана от агенция КосоваПрес за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Косово да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)