Нидерландия се превръща в световен лидер в строителството на суперяхти

"Формула 1 на корабостроенето". Така браншовата корабостроителната организация "Ен Ем Те ИРО" (NMT IRO) определя сектора на суперяхтите в Нидерландия. За 2024 г. Нидерландия е най-големият производител в света на суперяхти с дължина над 80 метра, сочи проучване на банка "А Бе Ен Амро" (ABN Amro), цитирано в репортаж на телевизия Ен О Ес.

В страната са строени и продължават да се строят много кораби, а секторът на суперяхтите определено не е за подценяване.

Яхта с дължина над 24 метра се счита за суперяхта. Докато Италия е лидер на пазара в областта на "малките" суперяхти – с дължина под 60 метра – Нидерландия строи най-дългите суперяхти, които често са изработени по поръчка. Строежът на един такъв морски съд може да отнеме години.

Миналата година нидерландските корабостроители са изградили седем суперяхти с дължина над 80 метра. За всеки метър клиентът плаща средно 1,3 милиона евро, изчисли бизнес организацията "Хисва – Рекрон" (Hiswa-Recron). Но желанията на клиентите могат да повишат цената значително.

"Витерс Шипярд" (Vitters Shipyard) в Звартслаюс е един от по-малките производители на суперяхти. Компанията е специализирана в строителството на суперяхти с платна. "Купувачът често търси архитект, който да изготви проект. След това архитектът идва при нас заедно с клиента и ние го реализираме", разказва Бас Пеуте, търговски мениджър в "Витерс Шипярд".

По думите му правенето на една яхта може да се сравни с изграждането на луксозна къща. "Яхтата трябва ли да е подходяща за околосветско пътешествие или за спечелване на състезания? Или комбинация от двете? Яхтата трябва ли да побира осем или десет гости? Да изглежда класически или да е като модерен кораб? Всички тези желания са различни за всеки клиент. Затова нито една яхта не е като друга," обяснява той.

В продължение на години суперяхти купуваха предимно по-възрастни милиардери. Днес все повече млади, технологично ориентирани клиенти, се интересуват от яхти, отбелязва "А Бе Ен Амро". Тази по-млада целева група все по-често избира експедиционни яхти. Това са кораби, подходящи за пътуване до отдалечени райони като Антарктида. През последните десет години броят на експедиционните яхти се е удвоил - от 55 на 110, сочат данните на "Боат Интернешънъл" (Boat International).

"Витерс Шипярд" в Звартслаюс има предимно клиенти от Америка и Северозападна Европа. Нидерландците също редовно се обръщат към тях, за да си поръчат нова яхта. "Руснаците и азиатците не са големи фенове на ветроходството. Затова те по-рядко се обръщат към нас", обяснява Пеуте.

Секторът на суперяхтите в Нидерландия играе важна роля в цялата морска индустрия, твърди Йерун Граф, директор на браншовата яхтена организация "Ен Ем Те ИРО". Това се дължи на факта, че при строителството на суперяхти се търсят много нововъведения, които се използват и при строителството на други кораби.

Нидерландия си е извоювала иновативна роля през 80-те години на миналия век. По това време традиционното корабостроене преживяваше трудни времена поради конкуренцията от Азия. Това доведе до фалита на корабостроителния концерн "Ер Се Ве" (RSV), в който работеха около 30 000 души. Това завинаги промени корабостроенето в Нидерландия.

"След фалита на "Ер Се Ве" нидерландското корабостроене беше принудено да се преоткрие. Чрез по-ефективно строителство и фокусиране върху специализирани и технически сложни кораби се създаде силна система от корабостроителници и доставчици", казва Граф.

И сега, десетки години по-късно, секторът се възползва пълноценно от това, разказва репортажът на Ен О Ес. Граф го нарича "истински нидерландски занаят". Той дава за пример "Брейкфру" ("Breakthrough"), първата яхта (притежание на технологичния милиардер Бил Гейтс), която плава на водород. Тя е построена от нидерландската компания "Фийдшип" (Feadship). Граф разказва, че подобни иновации вече могат да се прилагат и при други кораби.

Нидерландия вече строи най-дългите суперяхти в света, а Граф вижда, че те стават все по-дълги. "Сега редовно се правят кораби с дължина над 100 метра. Вече се говори за кораб с дължина 120 метра”, разказва той.

Клиентите имат все по-големи желания и затова корабите трябва да стават все по-дълги. "Например, те искат да имат паделкорт на борда или да могат да вземат по-малки лодки, за да могат по-лесно да акостират." "Формула 1 на корабостроенето" изглежда, че все още има дълъг път пред себе си, заключава репортажът на нидерландската телевизия.