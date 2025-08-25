Общинските съветници от ПП - ДБ в Пловдив настояват за незабавната оставка на кмета Костадин Димитров

Общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Пловдив настояват за незабавната оставка на кмета Костадин Димитров, съобщиха от пресцентъра на партията в града. Повод за искането е трагичният инцидент на бул. „Марица-Север“, при който 78-годишен мъж загина, след като върху него падна клон.

В своя позиция съветниците определят случилото се като „най-тежкото доказателство за управленския провал на кмета и неговия екип“. Те припомнят, че още от началото на мандата са настоявали за реформи в ресор „Екология“, включително за изграждане на капацитет и реално заработване на отдела „Зелена система“, но това така и не е било направено.

Според тях управлението на Костадин Димитров и заместник-кмета с ресор "Екология" Иван Стоянов е белязано от системни провали – от проблемите с отпадъците и зелената система до замърсяването на въздуха и пожарите на сметището край Цалапица и в базата на Общинско предприятие (ОП) „Чистота“. От ПП–ДБ подчертават, че вече неведнъж са посочвали Иван Стоянов като пример за несправяне с поверения му ресор.

„Смяната на директора на ОП „Градини и паркове“ е само прах в очите на пловдивчани и не може да прикрие липсата на стратегическа визия и управленска некомпетентност“, се посочва още в позицията на структурата на ПП - ДБ в Пловдив.

Съветниците от ПП–ДБ изразяват съболезнования към близките на загиналия пловдивчанин и подчертават, че „бездействието и грешните решения на кмета са довели до най-тежкия резултат – отнет човешки живот“.

Кметът Костадин Димитров освободи от длъжност директора на общинското предприятие „Градини и паркове“ Антон Георгиев заради трагичния инцидент, съобщиха от пресцентъра на общината. Временно длъжността ще бъде изпълнявана от заместника на Георгиев - Радина Андреева, която има около 10-годишен стаж в сферата.

Отстраненият директор на "Градини и паркове" в Пловдив Антон Георгиев заяви с публикация във Фейсбук, че във времето с кмета са имали разминавания в идеите за визията на града.