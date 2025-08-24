Подробно търсене

Мъж на 78 години почина, след като върху него падна голям клон на дърво

Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Мъж на 78 години почина, след като върху него падна голям клон на дърво
Мъж на 78 години почина, след като върху него падна голям клон на дърво
Снимка: Христо Стефанов/БТА, архив
Пловдив,  
24.08.2025 10:29
 (БТА)

Мъж на 78 години е починал в болницата снощи, където беше откаран за лечение, след като върху него падна голям клон от дърво на бул. "Марица-Север" в Пловдив, съобщиха от общината. За инцидента потвърдиха от Областната дирекция на МВР-Пловдив.  

На 23 август около 11:00 часа на тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво. Клонът е паднал върху възрастния мъж, който е седял на пейка. Наложила се е намесата на екип от пожарната, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница, за да му бъде оказана медицинска помощ. 

По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. От общината призоваха гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации.

В края на май започна акция по премахване, натоварване и извозване на изсъхнали дървесни видове по склоновете и около алеите на Сахат тепе.

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:44 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация