Подробно търсене

Ботев Пловдив привлече крило от швейцарския Цюрих

Димитър Петков
Ботев Пловдив привлече крило от швейцарския Цюрих
Ботев Пловдив привлече крило от швейцарския Цюрих
Снимка: Официален сайт на ПФК Ботев (Пловдив)
Пловдив,  
25.08.2025 20:01
 (БТА)

Ботев Пловдив продължава с лятната си селекция, след като от клуба обявиха привличането на Армстронг Око-Флекс. Офанзивният играч пристига при "канарчетата" от швейцарския Цюрих. 

Роденият в Дъблин флангови футболист е юноша на английския Арсенал, като е играл още за Селтик, Уест Хем и Суонзи. Освен това, крилото има мачове за Англия и Ирландия в юношеските и младежки национални отбори.

23-годишният ирландец е 14-ото ново попълнение за "жълто-черните" през този трансферен прозорец. В днешния следобед той проведе и първа тренировка с новите си съотборници.

Армстронг Око-Флекс ще играе с номер 23 в състава на Ботев.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:54 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация