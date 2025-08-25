Ботев Пловдив привлече крило от швейцарския Цюрих

Ботев Пловдив продължава с лятната си селекция, след като от клуба обявиха привличането на Армстронг Око-Флекс. Офанзивният играч пристига при "канарчетата" от швейцарския Цюрих.

Роденият в Дъблин флангови футболист е юноша на английския Арсенал, като е играл още за Селтик, Уест Хем и Суонзи. Освен това, крилото има мачове за Англия и Ирландия в юношеските и младежки национални отбори.

23-годишният ирландец е 14-ото ново попълнение за "жълто-черните" през този трансферен прозорец. В днешния следобед той проведе и първа тренировка с новите си съотборници.



Армстронг Око-Флекс ще играе с номер 23 в състава на Ботев.