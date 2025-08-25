Лийдс привлече Джеймс Джъстин от Лестър, съобщиха от клуба от Висшата лига на Англия в понеделник. 27-годишният защитник, който подписа договор за четири сезона, става съотборник с българския национал Илия Груев.

Британските медии информират, че "белите" ще платят осем милиона лири за трансфера на бранителя, като сумата може да достигне до 10 милиона паунда при изпълнение на определени условия.

Роденият в Лутън футболист премина от местния отбор в Лестър през 2019 година.

Джеймс Джъстин е десетото ново попълнение за завърналия се в елита Лийдс това лято.

"Това е огромен напредък в моята кариера. На стадиона на Лийдс винаги има невероятна атмосфера. Щастлив съм, че ще играя за толкова голям клуб. Нямам търпение да започна с новите ми съотборници", заяви Джъстин, който има един мач с екипа на английския национален отбор.