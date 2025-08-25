МИНА: Премиерът на Черна гора и външният министър на ОАЕ обсъдиха необходимостта от модернизация на черногорските летища

Министър-председателят на Черна гора Милойко Спаич и вицепремиерът и министър на външните работи на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Абдула бин Зайед Ал Нахаян се съгласиха, че е от съществено значение за по-нататъшното развитие на туризма в Черна гора да се подобрят летищата на страната, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

На среща, проведена в правителствената резиденция „Вила Горица“, Спаич заяви, че завършването на процедурата по концесия е първата стъпка към постигането на тази цел.

Спаич и Ал Нахаян приветстваха факта, че Черна гора и ОАЕ са свързани със сезонни директни полети и подчертаха, че разширяването на капацитета на летищата ще направи възможна целогодишната свързаност и ще позволи пристигането на по-големи широкофюзелажни самолети.

Според тях това е в интерес както на Черна гора, така и на ОАЕ, тъй като е от решаващо значение, по-специално за азиатския пазар, летищата да работят 24 часа в денонощието.

По време на разговорите между Спаич и Ал Нахаян бяха потвърдени също готовността и взаимният интерес от скорошно стартиране на съвместни проекти в областта на туризма, енергетиката, дигитализацията, сигурността и селското стопанство.

Ал Нахаян подчерта готовността на ОАЕ да предостави както експертна, така и финансова подкрепа на Електрическата компания на Черна гора (EPCG) при разработването на енергийни проекти. Това би гарантирало, че черногорските граждани ще продължат да плащат достъпни цени на електроенергията, като същевременно ще даде възможност за развитието на центрове за данни, финтех и изкуствен интелект, където ниската цена на енергията е ключов двигател на конкурентоспособността.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)