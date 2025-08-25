Подробно търсене

Калина Бояджиева
Международен конкурс за кучета от порода уелско корги се проведе в литовската столица Вилнюс
Кучета от породата уелско корги се състезават на Corgi Race Vilnius 2025 във Вилнюс, Литва. Снимка: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Вилнюс,  
25.08.2025 21:06
 (БТА)

Международен конкурс за кучета от порода уелско корги се проведе в столицата на Литва Вилнюс, съобщи АП.

Надпреварата събра 120 отбора от цяла Европа, които се включиха в Corgi Race Vilnius, като сред участниците имаше представители от Полша, Латвия, Германия, Австрия и Италия.

Хиляди зрители изпълниха най-големия парк във Вилнюс през уикенда, за да наблюдават богатата програма в различните състезателни категории – „Индивидуален спринт“, „Най-мощен глас“, „Най-оригинален костюм“ и „Групово надбягване“.

Кулминацията настъпи в неделя със световната среща на коргитата, когато участниците в Литва бяха свързани чрез живо излъчване със себеподобни от САЩ, Ирландия и Полша.

Корги на име Амиго, облечено като сграда с два малки комина и надпис „Фабрика за косми“, беше обявено за победител в категорията за най-оригинален костюм в този конкурс.

Друго корги – Манго, чиито собственици са от Литва, стана шампион в индивидуалното надбягване. „Това е Манго, като плода манго, и участваме за втори път в Corgi Race“, каза Игнас Климайка, любител на коргита от Вилнюс. „Миналата година не успяхме да завършим състезанието добре. Тренирахме усилено – всеки ден, но тази година решихме да участваме без тренировки, просто за да се включим и да се забавляваме с толкова много коргита“, разказа той.

Но този път Манго спечели надбягването, докато неговите стопани викаха и му махаха, за да го окуражат към победата. „Той знае какво е постигнал и много се гордее със себе си“, добави Игнас, който вече прави планове за 2026 г.

/ХК/

