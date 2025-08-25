Подробно търсене

Мексиканската кандидатка за генерален директор на ЮНЕСКО се оттегли от надпреварата

Христо Кьосев
Сградата на ЮНЕСКО в Париж. Снимка: AP Photo/Thomas Padilla
Париж,  
25.08.2025 20:50
 (БТА)

Мексиканската кандидатка за поста генерален директор на ЮНЕСКО Габриела Рамос се е оттеглила от надпреварата, съобщи АФП.

С нейното решение в състезанието за наследник на настоящата ръководителка Одре Азулай остават само двама претенденти. Това са Халед Ел-Енани, бивш министър на туризма и антиките на Египет, смятан за фаворит, и конгоанецът Фирмин Едуард Матоко, помощник-генерален директор на ЮНЕСКО за Африка и външни отношения.

Изпълнителният съвет на организацията, в който членуват 58 държави, ще проведе гласуване в началото на октомври, за да излъчи кандидат. Името му ще бъде представено през ноември пред Общото събрание на ЮНЕСКО, включващо 194 държави.

