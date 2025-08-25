Атлетик Билбао достигна до минимален успех срещу Райо Валекано

Атлетик Билбао победи с 1:0 у дома Райо Валекано в мач от втория кръг в Примера дивисион.

Голът на победата в полза на баските беше реализиран от Оян Сансет в 66-ата минута от дузпа. Нарушението в наказателното поле, довело до 11-метровия наказателен удар, беше извършено от Флориан Лежуен срещу Сансет. Ситуацията първоначално беше прегледана от видео асистент реферите, след което Оян Сансет се разписа от бялата точка.

Домакините бяха по-активни през целия двубой и пропуснаха няколко голови положения чрез Нико Уилямс и Алекс Беренгер.

Хорхе де Фрутос и Флориан Лежуен направиха неуспешни опити да променят развоя на срещата в полза на столичани, които имат 3 точки от 2 мача.

Атлетик е с 2 поредни победи през новия сезон, също като Реал Мадрид, шампиона Барселона и Виляреал.

Първенство на Испания по футбол, срещи от втория кръг в Ла Лига: Атлетик Билбао - Райо Валекано 1:0 по-късно днес: Севиля - Хетафе от неделя: Овиедо - Реал Мадрид 0:3 Реал Сосиедад - Еспаньол 2:2 Виляреал - Жирона 5:0 Осасуна - Валенсия 1:0 от събота: Леванте - Барселона 2:3 Майорка - Селта 1:1 Атлетико Мадрид - Елче 1:1 от петък: Бетис - Алавес 1:0