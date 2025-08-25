Подробно търсене

Асен Даскалов
Атлетик Билбао достигна до минимален успех срещу Райо Валекано
AP Photo/Miguel Oses, File
Мадрид,  
25.08.2025 22:37
 (БТА)

Атлетик Билбао победи с 1:0 у дома Райо Валекано в мач от втория кръг в Примера дивисион.

Голът на победата в полза на баските беше реализиран от Оян Сансет в 66-ата минута от дузпа. Нарушението в наказателното поле, довело до 11-метровия наказателен удар, беше извършено от Флориан Лежуен срещу Сансет. Ситуацията първоначално беше прегледана от видео асистент реферите, след което Оян Сансет се разписа от бялата точка.

Домакините бяха по-активни през целия двубой и пропуснаха няколко голови положения чрез Нико Уилямс и Алекс Беренгер.

Хорхе де Фрутос и Флориан Лежуен направиха неуспешни опити да променят развоя на срещата в полза на столичани, които имат 3 точки от 2 мача. 

Атлетик е с 2 поредни победи през новия сезон, също като Реал Мадрид, шампиона Барселона и Виляреал.

Първенство на Испания по футбол, срещи от втория кръг в Ла Лига:

Атлетик Билбао - Райо Валекано 1:0

по-късно днес:
Севиля - Хетафе

от неделя:
Овиедо - Реал Мадрид     0:3
Реал Сосиедад - Еспаньол 2:2
Виляреал - Жирона        5:0
Осасуна - Валенсия       1:0

от събота:
Леванте - Барселона      2:3
Майорка - Селта          1:1
Атлетико Мадрид - Елче   1:1

от петък:
Бетис - Алавес           1:0

/ГК/

